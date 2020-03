Vibonati, domani sospesa la raccolta dell’indifferenziata

Domani é sospesa su tutto il territorio comunale di Vibonati la Raccolta della frazione indifferenziata. Un nuovo disagio che si presenta in un periodo già di emergenza per la comunità. Purtroppo il comune del Golfo di Policastro subisce gli effetti del sequestro del centro di raccolta e delle limitazioni imposte in questa fase per lo Stir di Battipaglia.



“Credo che sia opportuno lavorare per far in modo di organizzare nella giornata di Lunedì o Martedì una raccolta straordinaria dell’indifferenziata tenendo conto del periodo che stiamo vivendo e delle necessità delle famiglie che non possono tenersi in casa la spazzatura per due settimane”, la proposta del consigliere Manuel Borrelli.



L’esponente del gruppo Voci Libere, Anna Ferraiolo, ha invece presentato una interrogazione per chiedere le ragioni dei disservizi che si stanno registrando. Chiesta anche la riduzione della Tari considerate le criticità.