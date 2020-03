Vallo della Lucania: vescovo ricorda le vittime del coronavirus

VALLO DELLA LUCANIA. Venerdì 27 marzo, alle 10.30, il vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, Ciro Miniero si recherà presso il cimitero per pregare, in comunione con tutti i vescovi italiani, per i defunti della pandemia. L’iniziativa voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana chiede a tutti i presuli di recarsi, da soli, in un cimitero della propria diocesi per un momento di raccoglimento, veglia di preghiera e benedizione.

In questo modo la Chiesa italiana assicura che “le comunità cristiane, pur impossibilitate alla vicinanza fisica, non fanno mancare la loro prossimità di preghiera e di carità”.

Nell’attesa di poter tornare a celebrare con i fedeli le Messe di suffragio, con l’iniziativa del 27 marzo, si vuole “affidare alla misericordia del Padre tutti i defunti di questa pandemia, nonché esprimere anche in questo modo la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore”. Sarà questo “il Venerdì della Misericordia” della Chiesa italiana.