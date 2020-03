San Giovanni a Piro: ridimensionati gli uffici postali, scatta la diffida

Una diffida a Poste Italiane affinché provveda alla riapertura degli uffici postali di Bosco, Scario e San Giovanni a Piro Capoluogo tutti i giorni della settimana. L’iniziativa è del gruppo “Terra Nostra” che ha deciso di intervenire affinché si garantisca un servizio essenziale per la comunità. Con l’emergenza coronavirus, infatti, San Giovanni a Piro come altri centri del territorio, ha subito la riduzione dell’attività delle poste.

In particolare gli sportelli di Bosco e Scario sono chiusi, mentre l’ufficio postale del Capoluogo è aperto per soli tre giorni a settimana. Ciò arreca non pochi disagi, come evidenzia la nota firmata dall’avvocato Alberico Sorrentino, se si pensa che Bosco e Scario distano rispettivamente 3 e 7 chilometri dal Capoluogo.

Inoltre avere un solo ufficio postale attivo e per pochi giorni a settimana, determina irrimediabilmente code e assembramenti. Di qui la diffida a Poste Italiane affinché disponga la riapertura degli uffici delle due frazioni e assicuri l’attività di quello di San Giovanni a Piro per tutta la settimana.