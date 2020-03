Ispani: per l’emergenza c’è un solo vigile

ISPANI. E’ necessario potenziare il corpo dei vigili urbani. A chiederlo il neonato gruppo politico SiAmo Ispani. Attraverso una nota inviata al Commissario dell’Ente, in particolare, si evidenzia come l’emergenza coronavirus stia arrecando disagi anche alla comunità locale. Ad oggi, infatti, sul territorio, è presente solo un agente di polizia municipale e non sono presenti associazioni di supporto alle famiglie colpite da situazioni emergenziali.

Ciò fa si che manchi la necessaria emergenza, anche alla luce della conformazione geografica di Ispani, con i suoi tre centri abitati (Capoluogo, San Cristoforo e Capitello), diverse contrade e un esteso villaggio di case vacanze.

Di qui la richiesta del gruppo SiAmo Ispani, protocollata questa mattina, di implementare il personale da affiancare al Comandante dei vigili.