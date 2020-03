Coronavirus: morto 72enne di Montesano sulla Marcellana

C’è un’altra vittima tra le persone contagiate dal coronavirus. A perdere la vita Domenico Tierno si Montesano sulla Marcellana. Era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale di Scafati.A dare l’annuncio della scomparsa il sindaco Giuseppe Rinaldi sulla sua pagina facebook:

“Purtroppo, nella mattinata odierna, a seguito di una grave crisi che ha complicato le sue pregresse patologie respiratorie, presso l’Ospedale di Scafati, è venuto a mancare agli affetti dei suoi cari il nostro concittadino Domenico Tierno.

Ricordo Domenico con grande affetto, lo conosco da quando ero bambino.

Uomo mite e buono, dedito alla famiglia e alla comunità, operoso con gli altri e ben voluto da tutti.

Marito e padre premuroso ed attento, particolarmente legato ai suoi nipoti a cui era fortemente legato.

Lo ricordo per il suo impegno costante, generoso, continuo nella Parrocchia e nell’associazionismo.

Domenico era uomo di valore e di valori, umile e grande lavoratore.

La comunità tutta si stringe al cordoglio dell’intera famiglia.

Ci sarà il modo, appena usciamo da questa emergenza, per piangere e salutare, come meritava, Domenico.

Nel frattempo, che la terra gli sia lieve e che il suo ricordo, per chi ha avuto il piacere di conoscerlo come me, resti imperituro nella nostra comunità.

Giuseppe”