Coronavirus, attivato a Roccadaspide il servizio “Carrello solidale”

“Il difficile momento che stiamo vivendo impone a ciascuno di noi di fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per uscire dall’emergenza Coronavirus, ma non si può non porsi il problema delle tante famiglie e persone che in conseguenza di questa crisi si trovano in uno stato di necessità e di bisogno veramente pesante”. Inizia con questo messaggio la nota con la quale il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, presenta l’iniziativa solidale promossa dall’amministrazione comunale a favore delle famiglie meno abbienti, che in questo drammatico momento di emergenza avvertono in maniera più più forte e drammatica i disagi e le conseguenze dell’emergenza.

Per cercare di fronteggiare questa difficile condizione, si è pensato di costruire una rete di solidarietà che possa contribuire a dare un aiuto concreto alle famiglie più bisognose, in modo che possano affrontare dignitosamente questo momento di grande difficoltà, attivando un’iniziativa già sperimentata in altri comuni italiani, denominata “Carrello solidale”.

In pratica chiunque si rechi a fare la spesa presso uno dei centri alimentari che hanno aderito all’iniziativa potrà acquistare qualche bene di prima necessità e in più rispetto alle sue esigenze da lasciare poi in donazione nel carrello solidale, che si troverà all’ingresso dei punti vendita aderenti. I beni raccolti, quindi, saranno distribuiti in pacchi alle famiglie e alle persone bisognose che ne faranno richiesta, a cura dei Servizi Sociali comunali e della Protezione Civile che si occuperanno della consegna a casa di ciascun richiedente, che si trovi nella condizione di necessità e di difficoltà.

Un’iniziativa concreta nei confronti di chi ha maggiori difficoltà, realizzata nella convinzione che in un momento estremamente difficile per ognuno di noi la solidarietà rappresenta un valore fondamentale.