Ascea: duemila mascherine per i cittadini

ASCEA. Duemila mascherine da distribuire alle fasce deboli della popolazione. E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo. L’Ente ha deciso di tutelare in particolare gli anziani ecoloro che hanno altri problemi di salute stanziando diecimila euro. Ascea nei giorni scorsi ha potuto beneficiare anche delle mascherine distribuite dall’Anci: sono però soltanto 50 e necessarie al personale in servizio continuamente esposto a rischio contagio perché impegnato principalmente per i controlli sul territorio.

Ecco perché l’Ente ha deciso di investire i fondi propri, diecimila euro, per acquistare dei dispositivi di protezione. Un impegno importante considerato anche che molti cittadini ne fanno richiesta ma in commercio diventa più difficile trovarle.

Le mascherine, ha fatto sapere il sindaco D’Angilillo, saranno distribuite agli adulti dai 63 anni in su e alle persone con particolari patologie.