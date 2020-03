Temperature in ribasso: in Cilento e Diano arriva anche la neve

Come previsto nei giorni scorsi è arrivato il maltempo e con esso il freddo ed anche la neve. Per fortuna i fiocchi bianchi che hanno cominciato a cadere nella prima mattinata non hanno determinato fin ora grossi disagi anche se risultano imbiancate diverse località in particolare in alcuni centri dell’area del Tanagro e del Vallo di Diano. Al momento su alcune strade interne sono in azione gli spazzaneve.

Nevischio nelle prime ore di questa mattina anche nell’area del Monte Gelbison e del Monte Bulgheria ma senza conseguenze. I fiocchi misti ad acqua si sono sciolti appena si sono posati a terra. Al momento la situazione resta sotto controllo.

Per oggi previsto cielo instabile con aumento delle nubi nel pomeriggio. Temperature in ulteriore diminuzione. Domani (26 marzo) ancora tempo incerto con piogge in particolare nelle aree interne. Un miglioramento si avrà a partire dal weekend.