Postiglione: dispositivi di protezione per commercianti e famiglie

“In questi giorni di grande difficoltà, gli esercenti del Comune di Postiglione stanno portando avanti con coraggio e professionalità le proprie attività, al fine di non far mancare nulla alla popolazione”. Un elogio che arriva dall’amministrazione comunale che ha deciso di fornire loro un aiuto: “a partire dalla giornata di domani 26 Marzo 2020, verrà distribuito ad ogni esercizio aperto un primo kit composto da guanti professionali monouso, un flacone di gel alcolico igienizzante ed un set di 5 mascherine in TNT (tessuto non tessuto), chirurgico certificato.

“Si coglie l’occasione, inoltre, per comunicare a tutta la cittadinanza che nei giorni a seguire un set di mascherine TNT verrà recapitato porta a porta, dai volontari della Croce Rossa e Protezione Civile, ad ogni nucleo familiare”, fanno sapere dal Comune.

“Nella speranza che questi giorni difficili diventino presto un ricordo, ritornando alla nostra serena quotidianità, si invita la popolazione a restare a casa, uscendo solo per motivi di necessità primaria, salute o lavoro”, concludono dal Comune.