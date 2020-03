Paura a Vallo: uomo cade da balcone in pieno centro

Attimi di paura nella tarda mattinata a Vallo della Lucania. Un uomo, 37 anni, è caduto da un balcone in corso Murat, in pieno centro cittadino. Per fortuna ha impattato contro uno stendino dove era stesa la biancheria, quindi non è finito sulla strada ma sul balcone del piano inferiore.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, i carabinieri e i sanitari del 118.

L’uomo è stato trasferito in ambulanza in ospedale per accertamenti ma non ha riportato gravi ferite. Da comprendere cosa sia accaduto