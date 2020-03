Ogliastro, nominato nuovo medico di base

OGLIASTRO CILENTO. Dopo oltre due mesi l’Asl Salerno ha assegnato un nuovo medico di base al Comune Cilentano. Quello in servizio per anni ad Ogliastro Cilento, ha cessato il suo rapporto alla fine dello scorso anno e da tempo la comunità lamentava l’assenza di un medico di base (leggi qui). Un disagio notevole considerato che sul territorio del Comune restava un solo dottore con studio però secondario.

Non pochi i problemi per la popolazione dovuti a questo disservizio, soprattutto gli anziani che avevano difficoltà a spostarsi.

In via provvisoria l’Asl ha nominato come medico il dottore Salvatore Concilio. Il medico di base resterà in servizio fino all’individuazione dell’avente diritto e comunque non oltre un anno, ovvero non oltre il 14 marzo del 2021.