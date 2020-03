I bambini di Palinuro a sostegno dell’ospedale di Sapri

Il grande cuore del Cilento! Continuano le donazioni per le strutture sanitarie sul nostro territorio. I bambini della classe quinta della scuola primaria “Publio Virgilio Marone” plesso di Palinuro ha inteso devolvere il ricavato di una gara grafico-pittorica “Ondalunga Cilento” di euro 500 all’ospedale L’Immacolata di Sapri ed ai gruppi di protezione civile. Un nobile gesto, ancor più importante considerato che arriva dai più piccoli.

Ma questa non è l’unica iniziativa promossa sul territorio. A Centola, il “comitato pro chiesa San Nicola di Mira” ha inteso devolvere il ricavato della manifestazione “Viandando 2019” di euro 700 per il nosocomio saprese e 300 euro ad i gruppi di protezione civile.

Si tratta soltanto delle ultime iniziative promosse sul territorio e finalizzate a sostenere le strutture sanitarie del Cilento in un periodo di grande emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo in questi mesi.