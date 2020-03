Eccellenza: Polisportiva Santa Maria, il messaggio di Pietro Dentice | Video

È arrivato nel mercato dicembrino Pietro Dentice, terzino ambidestro in forza attualmente alla Polisportiva Santa Maria. Il classe 1995, che nelle ultime stagioni aveva vestito anche le maglie di Juve Stabia e Palazzolo, è giunto, sul finire del 2019, nel Cilento dal Pavia sempre in Eccellenza.

Eccellenza: il video messaggio di Pietro Dentice

Guardate chi abbiamo "pescato" stamattina, un Pietro Dentice in splendida forma

Dentice, come tanti calciatori in questi giorni, ha inviato, a tifosi e appassionati di calcio, il suo invito a restarie a casa. L’atleta in forza alla squadra giallorossa, guidata da Egidio Pirozzi milita nel gruppo B d’ Eccellenza,. L’atleta ha lanciato il suo appello dal giardino della sua abitazione, esibendosi in una serie di palleggi molto estrosi.