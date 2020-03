Dal Senatore Castiello un contributo per l ‘ospedale di Agropoli

La Bcc di Buccino e dei Comuni Cilentani ha attivato il conto per raccogliere fondi in favore dell’ospedale di Agropoli (leggi qui). Tra i primi a dare sostegno alla struttura sanitaria che a breve aprirà come Covid Hospital il senatore Francesco Castiello che nei giorni scorsi aveva anche sollecitato l’apertura di un conto bancario.

“Spero che tutti i numerosi personaggi che nei giorni scorsi hanno menato vanto di aver fatto aprire l’ospedale di Agropoli diano, coerentemente, il loro contributo. In tal caso si raccoglieranno notevoli risorse, considerato il gran numero dei pretendenti”, ha detto il senatore del Movimento 5 Stelle.

“Io ho fatto la mia parte e questa mattina ho inoltrato il bonifico tramite Banca Unicredit di Roma”, ha concluso.

L’IBAN per la donazione è IT 76X0706676020000000202020