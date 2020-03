La Bcc di Buccino Comuni Cilentani avvia raccolta fondi per l’ospedale di Agropoli

In questo particolare momento storico, alle certezze cui tutti eravamo abituati si è sostituita una insicurezza generale amplificata dalla consapevolezza di avere di fronte un nemico invisibile. Le strutture sanitarie hanno retto ma oggi iniziano a dare segni di cedimento sotto l’onda implacabile delle infezioni che si propagano con troppa facilità, che si potrebbe manifestare in modo più evidente anche nelle nostre province.

“La conoscenza del proprio territorio, la consapevolezza che le strutture sanitarie del salernitano, pur in presenza di figure professionali adeguate, non sono particolarmente attrezzate per combatterne la virulenza, tutti questi elementi impongono alla nostra Banca segnali di maggiore concretezza e tangibilità” fanno sapere dalla BCC di Buccino Comuni Cilentani che ha subito aderito alla campagna di solidarietà per una raccolta fondi destinata all’acquisto di attrezzature mediche di prima necessità, da destinare alle strutture medico ospedaliere del territorio.

E’ possibile effettuare versamenti con bonifico bancario sul conto 000/202020 acceso presso la BCC di Buccino Comuni Cilentani intestato a “UN AIUTO CONTRO IL CORONAVIRUS”. Il codice IBAN per le donazioni dall’Italia è IT76 X070 6676 0200 0000 0202 020 bic/swift ICRAITRRTM0

“Questo primo passo teso al coinvolgimento dei cittadini ci auguriamo venga amplificato da tante associazioni, circoli, fondazioni presenti sul territorio, per fare fronte comune e raccogliere in breve tempo una cifra importante da destinare al potenziamento delle nostre strutture sanitarie – fanno sapere della banca – Il Consiglio di Amministrazione della BCC Buccino Comuni Cilentani sta valutando la migliore soluzione in perfetta sintonia con le richieste che arrivano dai presidi sanitari. Le nostra come tutte le BCC della categoria sono in prima linea nel tentativo di dotare alcuni ospedali di maggiori attrezzature per la terapia intensiva. Abbiamo coscienza che il percorso è lungo e difficile, le BCC non faranno mancare il proprio sostegno per migliorare le condizioni di salute di tanti nostri concittadini affetti dal terribile COVID-19”.