Dal Comune di Rofrano un contributo per l’ospedale di Sapri

ROFRANO. Si moltiplicano le iniziative di solidarietà per aiutare medici, infermieri, personale degli ospedali e le stesse strutture sanitarie del nostro territorio. A partecipare non soltanto privati e associazioni, ma anche enti locali. E’ il caso del Comune di Rofrano che ha deciso di fare la sua parte per sostenere l’ospedale dell’Immacolata di Sapri in questa fase di particolare emergenza.

L’amministrazione comunale, infatti, è stata una delle prime a rispondere alle sollecitazioni inviate dai sindaci del Distretto 71 dai primi cittadini di Sapri e Camerota affinché contribuissero a dotare la terapia intensiva del presidio di nuovi ventilatori.

In tal senso l’ente guidato da Nicola Cammarano ha stanziato mille euro allo scopo. Un modo per migliorare e incrementare i servizi della struttura (in questo caso attraverso ventilatori) sanitaria in un momento di grande emergenza