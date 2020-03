ARRIVA L’ESTATE….E’ DAVVERO OBBLIGATORIO CAMBIARE GLI PNEUMATICI?

Sta arrivando la bella stagione, migliorano le giornate, ci accarezzano i primi tepori del sole…oltre a goderci questi primi momenti in cui la natura sembra risvegliarsi è arrivato il momento di occuparci un po’ anche della nostra auto.

A partire dal 15 aprile, è consigliabile per tutti gli automobilisti sostituire le gomme invernali con quelle estive.

Questo perchè le temperature roventi dell’estate consumano più rapidamente il battistrada, aumentano il consumo di carburante ma soprattutto non garantiscono aderenza al suolo mettendo a rischio la sicurezza.

Il Codice della Strada però viene in aiuto dando la possibilità di mantenere le gomme invernali a patto che siano rispettate misure, indice di carico e codice di velocità riportati nel libretto di circolazione del veicolo.

L’obbligo vige invece per chi ha preferito montare una gomma con codice di velocità inferiore, cosa possibile nei mesi freddi ma assolutamente vietata nel periodo che parte appunto dal 15 aprile e si chiude al 15 novembre.

Chi trasgredisce alla normativa incorre in multe importanti che partono dai 400 euro circa fino ad arrivare a 1700, oltre al ritiro della carta di circolazione e all’obbligo di revisione del veicolo.

Per non incorrere in sanzioni e viaggiare comunque in sicurezza durante tutto l’anno, sono molti ormai coloro i quali dotano la propria auto di pneumatici 4 Stagioni, un buon compromesso tra le caratteristiche degli estivi e quelle degli invernali.

Dato per scontato che questo pneumatico va preso in considerazione solo da chi vive in aree geografiche dove il clima è generalmente mite, con inverni non troppo

rigidi, vi segnaliamo che potrete trovare questo tipo di gomma a prezzi estremamente vantaggiosi nel web.

I più attenti a consumi, performance e normativa, sostituiranno invece le gomme alle scadenze di legge, pratica che risulta essere comunque la più saggia.

In questo modo la nostra auto sarà sempre al top della forma, viaggeremo in totale tranquillità e non rischieremo spiacevoli sanzioni.