Agropoli: autorità sanitarie smentiscono il sindaco. Nessun nuovo caso in città

Nessun nuovo caso di coronavirus ad Agropoli. Le autorità sanitarie hanno voluto smentire quando annunciato in una diretta dal sindaco Adamo Coppola che aveva reso noto un nuovo contagio in città. Restano quindi 13 le persone positive, di cui una guarita.

E’ la seconda volta che si registra un errore di comunicazione tra il Comune e le autorità deputate ad eseguire i controlli. Episodi che possono accadere in momenti di grande caos sia per le amministrazioni comunali che per i sanitari.

Restano 2 i tamponi da eseguire su cittadini di Agropoli, tutti entrati in contatto con il ferroviere 53enne ricoverato in rianimazione all’ospedale di Vallo della Lucania.