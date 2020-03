Uncem Campania: stop ai cantieri dei forestali

Sospendere l’attività dei cantieri forestali in Campania. E’ la richiesta avanzata da Vincenzo Luciano, presidente Uncem Campania, alla luce dell’emergenza coronavirus e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. In particolare attraverso una nota inviata alle Comunità Montane è stata resa nota la volontà di adottare una linea di azione comune riguardo la necessità di sospensione delle attività dei cantieri forestali in atto, con il connesso ricorso alla Cassa Integrazione Salariale Operai dell’Agricoltura (CISOA) per tutto il personale forestale in servizio a tempo indeterminato (OTI e ITI).

I vari enti dovranno valutare singolarmente gli interventi differibili e indifferibili; per i primi la sospensione varrà almeno fino al 3 aprile.

“Gli interventi manutentori sono oggi sicuramente differibili, mentre quelli di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, saranno certamente indifferibili all’atto della declaratoria dello stato di grave pericolosità, prevedibile non prima del mese di giugno prossimo.”, fa sapere Luciano.