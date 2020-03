Trading online: guida ai libri migliori 2020

Nonostante l’avvento di specifiche piattaforme di trading online abbia reso i mercati finanziari materia comprensibile anche ai non esperti del settore e, soprattutto, maggiormente accessibili in termini economici, non bisogna mai sottovalutare l’importanza dello studio e della teoria.

In realtà, questo discorso non riguarda solo i principianti, ma anche coloro che sono già esperti nel settore: approfondire le diverse sfumature che caratterizzano il trading online è fondamentale per avviarsi verso un percorso serio e professionale.

Oltre a poter trovare guide gratuite sul Web, è possibile massimizzare la propria esperienza di trading online grazie alla lettura di libri dedicati a questo argomento, così da iniziare dalle basi per giungere a nozioni più complesse ed acquisire la giusta fiducia in sé stessi.

Libri di trading: cosa consigliano gli esperti ai principianti?

Numerosi investitori necessitano supporti teorici per imparare i principali termini tecnici del trading e iniziare a comprendere le dinamiche che reggono i diversi mercati finanziari.

Questa guida sul trading propone non solo un percorso completo per la scelta della piattaforma giusta e le strategie migliori da applicare in base ai propri obiettivi, ma fornisce maggiori informazioni riguardo i libri più utili a traders principianti o esperti.

Prima di tutto, si consiglia di leggere tutti i volumi che verranno menzionati per crearsi una vera e propria cultura del mondo delle finanze, in modo da riuscire ad operare con la consapevolezza necessaria.

Uno dei libri ottimi per coloro che sono ancora agli inizi è “Lo Zen e la Via del Trader Samurai” scritto da Stefano Fanton. Appare molto apprezzato poiché si basa sul trader e il ruolo fondamentale che svolge nella riuscita delle proprie operazioni. Partendo dalle basi, l’autore vuole che i lettori comprendano l’importanza della gestione delle proprie emozioni: passo fondamentale per rendere concreti i propri desideri.

Un altro libro valido è scritto da Warren Buffett, un vero e proprio investitore che è riuscito ad ottenere un gran successo nel settore. Dal titolo “Il metodo Warren Buffett” si comprende che l’autore esplica le metodologie da lui utilizzate per riuscire nei propri investimenti.

Un ulteriore libro consigliato è “Market Wizards”, perfetto per coloro che intendono comprendere come i traders più importanti siano giunti a raggiungere successo e fama nel mondo del trading. Presentando diverse interviste, i traders potranno iniziare a conoscere le complesse leggi che reggono i mercati finanziari e i modi più semplici e pratici per rigirare situazioni negative a proprio vantaggio.

Libri di trading di livello avanzato

Non esistono solo libri contenenti le informazioni basilari per iniziare correttamente ad investire online, ma anche volumi dedicati a coloro che vogliono compiere dei passi avanti nella propria attività.

Ad esempio, molti investitori consigliano “Analisi tecnica dei Mercati Finanziari” scritto da John Murphy. L’autore fornisce un glossario per rendere la lettura più scorrevole e si focalizza sui principali strumenti tecnici di cui servirsi per leggere meglio la probabile direzione di mercato.

Traders invece che vogliono focalizzarsi sul mercato più liquido e caotico al mondo, hanno l’opportunità di informarsi mediante il libro realizzato da Giacomo Probo “Trading Operativo sul Forex”.

S’impone come una guida valida che approfondisce tutti gli aspetti del Forex, dal modo in cui funziona sino a giungere ai fattori che influenzano le variazioni di prezzo delle valute quotate sullo stesso.

In conclusione, i lettori potranno avere una visione più ampia delle strategie più adatte ad un mercato del genere.

Infine, risulta importante menzionare “Guida all’analisi tecnica, Principi e Metodi”: volume essenziale per approfondire l’importanza dell’analisi tecnica e i relativi indicatori da utilizzare per studiare al meglio il futuro andamento dei mercati.

In conclusione

Appare evidente che, attualmente, esistono disparate possibilità di introdursi nel settore del trading in maniera autonoma e con cautela.

Ad esempio, molti traders preferiscono operare direttamente mediante una piattaforma CFD. Nonostante siano presenti diversi strumenti utili a far pratica, come un conto demo che non espone a rischi, la teoria è essenziale.

Il trading online è ricco di aspetti e dettagli da conoscere per avere una gestione completa e consapevole della propria attività, per cui è bene non sottovalutare l’importanza di apposite guide e volumi ad esso dedicati.