Sala Consilina, in quarantena anche la postazione del 118

SALA CONSILINA. In piena emergenza sanitaria il comune capofila del Vallo di Diano si ritrova con la postazione 118 dell’Humanitas bloccata dopo il provvedimento di messa in quarantena di una infermiera ed un autista ed il divieto di utilizzare l’ambulanza e accedere nei locali della postazione fino a quando questi non saranno sanificati.

La comunicazione di interruzione di ogni attività è arrivata domenica sera al responsabile della sede Humanitas di Sala Consilina, anche se con due giorni di ritardo rispetto all’episodio che ha portato al provvedimento di messa in quarantena.

Ora si attende l’intervento di sanificazione sia dei locali della sede, ubicata in via Giocatori, in pieno centro cittadino, intervento che fino a ieri ancora non era stato effettuato e senza il quale è di fatto impossibile poter ripristinare il servizio di soccorso.

Quello del blocco delle attività della postazione del 118 non è un problema di poco conto perché di fatto priva un comune di circa tredicimila abitanti dell’unica postazione di soccorso sanitario attiva.