Sala Consilina: “Abbiamo il coronavirus”. Due famiglie lo annunciano pubblicamente

Sono due, al momento, le famiglie che hanno deciso di rispondere all‘appello del sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, di rendere nota pubblicamente la positività al tampone per il coronavirus (leggi qui). Un modo per ricostruire con più facilità la catena dei contatti e mettere in “allarme” quanti hanno avuto contatti con loro.

Le due famiglie salesi hanno utilizzato i social per rendere noto il contagio.

Attualmente nel territorio del Comune del Vallo di Diano si segnalano ben 24 casi di coronavirus. 54 quelli nel comprensorio.