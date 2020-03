Rutino: duemila mascherine per la popolazione

RUTINO. “Con i fondi comunali acquistate mascherine da distribuire gratuitamente ai cittadini”. Lo ha annunciato il sindaco di Rutino, Giuseppe Rotolo. L’Amministrazione comunale, per andare incontro alle tante richieste di cittadini che lamentano la mancanza di presidi di sicurezza per proteggersi dal rischio di contagio, ha deciso di acquistare con fondi comunali 2.000 mascherine che saranno distribuite gratuitamente a ogni nucleo familiare.

Saranno rese disponibili, in quantità appropriata, anche presso i negozi, la farmacia e l’ambulatorio del medico condotto.

“Domani mattina ci sarà l’auto della polizia municipale che passerà in tutto il paese per effettuare la distribuzione, saranno consegnate 2 mascherine per ogni componente il nucleo familiare – ha spiegato il sindaco Rotolo – Le mascherine consegnate dovranno essere usate ogni qualvolta sarà necessario uscire di casa per i motivi previsti dalle disposizioni del Governo e della Regione”.

Domani, invece, l’Ente avrà la possibilità di ritirare le mascherine assegnate dal Governo tramite l’Anci: sono però soltanto 50 e serviranno unicamente per i dipendenti comunali. Ecco perché l’amministrazione comunale di Rutino ha deciso di provvedere autonomamente ad acquistare dispositivi di protezione anche per i cittadini.