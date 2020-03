Ospedale di Polla: container per il pre-triage

Container da utilizzare per il pre triage. Sono tre quelli arrivati questa mattina all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. I moduli prefabbricati serviranno per i primi esami dei potenziali contagiati, verranno utilizzati al posto delle tende in seguito all’abbassamento delle temperature di questi giorni.

Consentiranno ai pazienti una degenza senza dover patire il freddo ed ai medici e infermieri di poter lavorare in condizioni ambientali agevoli.