Il bollettino del “San Luca”: 7 ricoverati. Agropoli attende 4 tamponi

Resta ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania il 53enne di Agropoli colpito da coronavirus. L’uomo è intubato ed è stazionario. La terapia prosegue con il tocilizumab, il farmaco sperimentato presso l’istituto Pascale di Napoli. Nel reparto Covid, diretto dalla dottoressa Francesca Sguazzo, sono ricoverati sette pazienti: 5 stazionari e in buone condizioni.

Gli altri due sono un uomo con problemi oncologici trasferito da Napoli e in gravi condizioni per la sua patologia pregressa ed un 55enne ricoverato nella serata di ieri con una polmonite. I dottori Francesca Sguazzo e Michele Gambardella attendono l’esito del tampone ma l’eziologia non sembrerebbe virale.

Intanto si attende l’esito di altri tamponi, 4 di questi relativi a pazienti di Agropoli entrati in contatto con il ferroviere 53enne.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha provveduto ad elaborare il riparto su base provinciale dei pazienti risultati positivi:



Provincia di Napoli: 588 (306 napoli città, 282 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 182

Provincia di Avellino: 155

Provincia di Caserta: 152

Provincia di Benevento: 14

Altri in attesa di verifiche: 12



Totale positivi: 1103



Deceduti: 56

Guariti: 53