Dal gruppo “Per Castelnuovo” duemila mascherina per la popolazione

CASTELNUOVO CILENTO. Mascherine da donare alla popolazione. E’ l’iniziativa del gruppo di minoranza del Comune di Castelnuovo Cilento “Per Castelnuovo”. “In collaborazione con la Velplast S.r.l. abbiamo commissionato una partita di mascherine da donare alla popolazione – spiegano – Sono mascherine in cotone, lavabili a 100 gradi e riutilizzabili e sono disponibili al negozio Pianeta Bimbo, in via Vigne a Velina. Data la volontà di garantire una mascherina a quante più persone possibili, in questo primo momento ne saranno donate in numero massimo di 2 per nucleo familiare”.

Considerata la grande richiesta e la necessità di limitare al massimo le uscite, l’invito è a prenotare il proprio ritiro inviando un messaggio WhatsApp al numero 329 2881337. Sono disponibili 2mila mascherine.

“In momenti come questi non esiste colore politico, esistono solo i fatti e il bene della nostra comunità”, fanno sapere dal gruppo “Per Castelnuovo”.