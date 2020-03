Coronavirus: anche la Guardia Costiera partecipa ai controlli in Cilento

Continua la sorveglianza delle aree portuali da parte degli uomini dell’ufficio circondariale marittimo di Agropoli e Palinuro. I controlli erano stati richiesti dal Prefetto di Salerno Francesco Russo. Dallo scorso weekend il porto agropolese è stato completamente nastrato per evitare l’accesso a chi non ha titolo. Chiusi i varchi pedonali e lasciato solo un varco carraio per la vigilanza dei moli privati e per l’ordinaria amministrazione.

Gli uomini della capitaneria di porto, guidati dal comandante Giulio Cimmino, coadiuvato dal Capo Aniello Fiorito, oltre al controllo dei due uffici locali siti a Castellabate e Acciaroli stanno provvedendo a controlli più serrati nelle aree di competenza fino a Casal Velino.

Nel Circondario di Palinuro, invece, gli uomini diretti dal Comandante Francesca Federica Del Re, presidiando con pattuglie i porti di Palinuro, Pisciotta, Marina di Camerota, Scario, Policastro e Sapri.

L’Intento delle pattuglie è soprattutto rilevare imbarcazioni in arrivo o in uscita, attività che non sono state al momento registrate. Nello specifico il controllo del Circomare di Agropoli è riuscito a persuadere anche gli ultimi runner che ancora persistevano nel praticare sport nell’area portuale.