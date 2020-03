Coronavirus ad Agropoli: più controlli e maggiori limitazioni

AGROPOLI. Con il dodicesimo caso di contagio in città il sindaco di Agropoli Adamo Coppola ha deciso di incrementare ulteriormente i controlli. Il Comune, al momento, non è zona rossa come i centri del Vallo di Diano o dell’avellinese, per i quali il provvedimento è arrivato con ordinanza regionale, ma comunque il monitoraggio del territorio sarà ancora più capillare.

Coronavirus ad Agropoli, i controlli

In che modo? Saranno chiusi nell’arco di questa settimana con new jersey o altri tipi di barriere tutti gli accessi secondari ad Agropoli. Quelli principali, invece, saranno monitorati dalle forze dell’ordine e dagli agenti di polizia locale. Da alcuni giorni, il Comune ha disposto anche l’incremento dei vigili con altre 10 unità impiegate per 18 ore settimanali.

Limitazioni per le famiglie

Il sindaco Adamo Coppola firmerà nelle prossime ore un’ordinanza che prevede anche limitazioni per le uscite anche per gli approvvigionamenti: sarà consentito di uscire ad un componente per nucleo familiare e per sole 2 volte a settimana. Il sistema, complesso da adottare, prevede il controllo mediante tessera sanitaria.