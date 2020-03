Calcio locale: “Distanti ma uniti” il messaggio del Lentiscosa

Risulta molto attiva, e sensibile, visto il grave periodo di crisi causato dal Coronavirus la società del Lentiscosa, squadra della omonima frazione di Camerota (Sa).

Siamo immensamente grati a tutto il personale medico e a tutte le persone che sono impegnate a combattere in prima linea.

Siete degli angeli che Dio ci ha donato per aiutarci a superare questo grave momento di difficoltà e di sofferenza ❤❤❤

#andràtuttobene 🌈 #distantimauniti 💚 #restiamoacasa 🏡

Si apre cosi l’ultimo post del Lentiscosa, formazione inserita nel gruppo F regionale, che da anni milita in Seconda Categoria. La squadra del presidente Tino Fimiani, prima del suo girone con 46 punti, ha inviato, negli ultimi giorni, il suo appello a restare uniti in questo momento particolare legata all’emergenza al COVID-19.

Lo stesso numero uno del Lentiscosa, che milita nel campionato di Seconda Categoria, ha poi continuato: « Ogni individuo ha la responsabilità di dare il proprio contributo attenendosi alle prescrizioni che conosciamo bene…occorre coscienza in questo momento drammatico. Il nostro messaggio – spiega Fimiani– nasce dall’esigenza di esprimere il nostro sentimento che ci lega ai veri valori dello sport e della vita di relazione quotidiana. Noi sicuramente daremo il nostro contributo in questa partita che ci vede tutti protagonisti in campo».