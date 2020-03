Arrivano le mascherine anche per i cittadini di Auletta

Da oggi saranno distribuite, gratuitamente, ai cittadini di Auletta delle mascherine acquistate dal gruppo “Auletta Nova” e dal dottor Gerardo De Maffutiis. E’ prevista la consegna di un numero massimo di due mascherine per ciascun nucleo familiare che sarà effettuata presso la farmacia De Maffutiis.

Nelle prossime ore è previsto l’arrivo di altre mascherine donate dal dottor Luigi Gagliardi.

“Sia chiaro che la mascherina – ha sottolineato il dottore De Maffutiis – serve solo come protezione, ma non autorizza ad andare in giro senza un valido motivo. Pertanto l’invito è quello di restare a casa perché è l’unico modo per poter contenere il virus ed evitare la diffusione del contagio”.