Agropoli, 1 tampone negativo si attende l’ultimo gruppo

Negativo un altro dei tamponi eseguiti su familiari del 53enne ferroviere di Agropoli ricoverato in ospedale perché affetto da coronavirus. All’appello ne mancano tre su quattro il cui esito si conoscerà nelle prossime ore. Sui primi tamponi che erano stati analizzati erano state riscontrate ben sette positività. Il totale dei contagi in città era così arrivato a quota 12 , con una paziente che però risulta guarita ed un altro in via di completa guarigione.

Il sindaco Coppola, nel suo ormai consueto video serale pubblicato su Facebook, ha invitato i cittadini ad uscire il meno possibile. A tal proposito sono stati attivati tre numeri per l’assistenza.