Ritiro pensioni: Castel San Lorenzo si attrezza

CASTEL SAN LORENZO. Da giovedì 26 marzo sarà possibile ritirare le pensioni. Poste Italiane, visto anche il periodo di emergenza, ha invitato al ritiro tramite gli sportelli Postamat. Chi è impossibilitato può seguire il calendario basato sull’iniziale del cognome (leggi qui).

In vista di questa data il Comune di Castel San Lorenzo si è attrezzato, considerato anche il peggioramento delle condizioni climatiche e l’impossibilità per i pensionati di accedere insieme all’interno dell’ufficio

“Lungo via Roma sono state istituite aree di attesa coperte per evitare ulteriori disagi alla Cittadinanza ed assicurare uno spazio sufficiente per agevolare le attività consentite dai Provvedimenti delle Autorità”, fanno sapere dal Comune.

“Si raccomanda – concludono – di osservare la distanza interpersonale di almeno un metro nonché le ulteriori indicazioni che troverete esposte nelle aree”.