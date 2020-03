Laurino: si torna a volare

A Laurino si vuole ricominciare a volare. E’ stato pubblicato il bando per la riattivazione del Volo di Laurino, la zip line inaugurata ormai 4 anni fa. La prima ditta che gestì l’impianto rinunciò dopo una prima fase di attivazione; stessa cosa successe lo scorso anno con la seconda impresa affidataria.

Ora il Comune ha pubblicato il nuovo bando per riattivare il servizio. Esso è inerente non solo la Zip Line che collega il monte Scanno del Tesoro con l’area attrezzata di San Pietro, nel centro del paese, ma anche la monorotaria che mette in collegamento località Guardia con la partenza del Volo e il Convento di Sant’Antonio, recuperato di recente e trasformato in una struttura per l’ospitlità.

L’aggiudicatario otterrà la gestione per sei anni (rinnovabili), con un canone annuo di mille euro e un corrispettivo del 10% dell’utile netto.

“Al fine di favorire la maggiore partecipazioni, ci faremo carico anche delle spese di manutenzione, perché riteniamo sia un’ottima iniziativa e riteniamo possa essere un attrattore per il nostro territorio”, ha spiegato il sindaco di Laurino, Romano Gregorio.