Emergenza coronavirus, a Camerota: camion scortati

Entra in vigore il regolamento voluto dal sindaco di Camerota e che prevede il controllo certosino dello scarico merci. I camion in arrivo nel centro cilentano vengono scortati dal varco d’ingresso del paese, fino a destinazione. Giunti sul posto gli agenti della polizia locale hanno controllato che tutte le norme per contenere la diffusione del Covid-19, venissero rispettate.

Camerota è uno dei comuni dove maggiormente si ci sta concentrando sui controlli. Fin dai primi giorni dell’emergenza è stata attivata una task force per monitorare il territorio.