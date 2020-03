Da Vibonati a Sapri per fare la spesa: denunciato

Durante i controlli di questa mattina i carabinieri della Stazione di Sapri hanno denunciato un sessantenne di Vibonati, al quale è stata sequestrata anche l’autovettura, perché sorpreso a fare spesa in un comune diverso da quello di residenza. L’uomo è stato fermato durante un normale controllo finalizzato a verificare il rispetto dei provvedimenti in vigore in questa fase di emergenza coronavirus.

Le norme restrittive per il momento restano in vigore fino al prossimo 3 aprile.E’ vietato spostarsi da un comune all’altro per motivi non necessari.

A Sapri i controlli da parte di carabinieri e polizia locale sono serrati fin dai primi giorni di entrate in vigore dei decreti e delle ordinanze del premier Conte e del Governatore della Regione De Luca.