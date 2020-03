Coronavirus: i dati della Campania

L’unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato che in nottata sono pervenuti i risultati del centro di riferimento dell’ospedale Ruggi d’Aragona che nell’ultima sessione di ieri ha esaminato 70 tamponi, di cui 13 risultati positivi.

Pertanto il totale dei positivi riferito alla giornata di ieri è di 90.

Il totale complessivo dei positivi in Campania è di 1026



Questo il riparto provinciale:



Provincia di Napoli: 543 (281 Napoli Città e 262 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 179

Provincia di Avellino: 145

Provincia di Caserta: 124

Provincia di Benevento: 13

Altri in attesa di verifiche: 22