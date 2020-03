Capaccio, portano i figli a fare doposcuola: denunciate due mamme

In località Rettifilo di Capaccio Paestum, la polizia municipale guidata dal comandante Natale Carotenuto, ha denunciato due mamme che portavano i figli a fare doposcuola.

Entrambe sono state denunciate sia per violazione del decreto governativo contro la diffusione del coronavirus, sia per falsa dichiarazione, perchè inizialmente hanno detto di essere uscite per la spesa, poi hanno “confessato” che portavano i figli a fare doposcuola.