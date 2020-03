Agropoli, si lavora per riattivare l’ospedale

Si lavora senza sosta per permettere l’attivazione di un Covid-19 Hospital presso l’ospedale civile di Agropoli. L’avvio degli interventi, fissato per oggi, è stato anticipato a giovedì quando gli operai della Rti Cop Service Cecchini hanno aperto il cantiere. Diversi i lavori da compiere ma considerato che la struttura è relativamente nuova ed è stata fin ora poco utilizzata, non ci vorrà molto tempo.

Le prime opere hanno riguardato le verifiche sulle linee di gas medicinali, gli impianti e le attività di pulizia e disinfezione dei locali. Da oggi in azione i pavimentisti e gli elettricisti per l’attivazione dei gruppi stati di continuità. Nuovamente in funzione anche due ascensori. L’obiettivo è quello di terminare i lavori entro una decina di giorni.

L’ospedale civile di Agropoli, oltre ai reparti già attivi, avrà 34 posti letto di terapia intensiva e 48 di degenza per le persone con sintomi sospetti.