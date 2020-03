Un aiuto contro il Coronavirus: raccolta fondi lanciata da “Il Paese delle Vacanze – Acquavella”

In un momento di estrema difficoltà per il nostro Paese, tante sono state le iniziative, pubbliche e private, a sostegno dell’emergenza da Covid-19. A queste, in un paesino del Cilento, si aggiunge quella di “Il Paese delle Vacanze- Acquavella” a supporto dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, centro di riferimento regionale per l’emergenza.



Il Paese delle Vacanze – Acquavella, nasce dal desiderio di tre giovani cilentani di ridare vita alle case dei loro nonni ormai chiuse, di omaggiare origini e tradizioni, di rivivere nelle piazze del paese spensieratezza e normalità.Oggi il pensiero di tornarare alla vita di sempre, fa paura, ma ci rende speranzosi. In queste settimane di quarantena abbiamo stravolto routine, lavoro e vita sociale, stiamo trascorrendo tutto il nostro tempo in casa, ci siamo reinventati, consapevoli che prima o poi ritorneremo a guardare il cielo non da una triste finestra.Ed è proprio l’idea di normalità, di ritorno al passato, oltreché di solidarietà e senso di responsabilità, che fa nascere questa iniziativa.Il Paese delle Vacanze – Acquavella mette in palio 2 soggiorni di due notti e tre giorni da assegnare ad uno tra i donatori che avranno versato almeno €5.Torneremo a viaggiare, ed #andràtuttobene.Ora però doniamo e restiamo a casa.https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-l039ospedale-san-luca