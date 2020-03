Sanza: Coronavirus, controlli serrati delle forze dell’ordine nei giorni dell’emergenza

Carabinieri, carabinieri forestali e polizia municipale di pattuglia nelle strade cittadine per far rispettare il decreto del Governo.

Uomini e mezzi impegnati per il rispetto delle regole e per salvaguardare l’incolumità dei cittadini.



Parola d’ordine: applicare le misure restrittive del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere l’avanzata del Coronavirus.



Spostamenti limitati soltanto per lavoro, salute e necessità.



Per questo anche a Sanza in questi giorni di Pandemia si sono intensificati i controlli per evitare assembramenti e uscite senza motivo valido.



Sanzioni e multe per chi non rispetta le ordinanze.



Vi ricordiamo che per poter circolare, anche a piedi, in questi giorni è necessario aver compilato e avere con sé il modulo di autocertificazione.