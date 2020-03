Sacco, arrivano mascherine da donare alla popolazione

SACCO. Mascherine da donare alla popolazione sacchese. L’Associazione Giovani Sacchesi, nella persona del Presidente Raimondo Tedesco, grazie al generoso gesto di una amica del territorio, è in possesso di un numero limitato di mascherine che, previa autorizzazione dal Comune di Sacco, verranno distribuite alla popolazione, limitatamente alla disponibilità.

“Ci occorre qui ringraziare pubblicamente il Sindaco del Comune di Roscigno Pino Palmieri per la donazione, fatta al nostro Presidente Raimondo, di una parte delle mascherine ricevute da una cara amica, alla quale va anche il nostro ringraziamento. È un gesto di condivisione che in un momento così critico è fondamentale per la comunità – fanno sapere dall’associazione Giovani

Sacchesi – È altrettanto doveroso ringraziare il nostro Presidente Raimondo, che per la nostra comunità è stato ed è sempre in prima linea”.

“Cogliamo l’occasione per ricordarvi che l’invito è sempre quello di rimanere a casa il più possibile, che la mascherina deve essere utilizzata solo per le uscite di estrema necessità”, concludono.