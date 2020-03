Coronavirus: struttura ricettiva del Vallo gratis per medici e infermieri

Ha deciso di mettere a disposizione la sua struttura ricettiva, a San Pietro al Tanagro, per chi combatte contro il coronavirus. L’inizitiva è di Antonio Gagliardi, proprietario del B&b Il Glicine. In questo periodo di grande emergenza medici e infermieri avranno la possibilità di soggiornare qui durante il loro periodo di lavoro all’ospedale di Polla.

“Ho deciso di mettere a disposizione a titolo gratuito – ha spiegato Antonio – il mio b&b per medici e infermieri che dovessero trasferirsi in zona per far fronte all’emergenza, le spese saranno tutte a mio carico. La porta è già aperta”.

Intanto tutti i sanitari dell’ospedale “Luigi Curto” saranno sottoposti a tampone a scopo precauzionale.