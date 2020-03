Auletta: registrato caso di coronavirus

Ancora un caso di coronavirus nel comprensorio del Tanagro e Vallo di Diano. Questa volta ad essere contagiato è un cittadino di Auletta, Comune dove fin ora non si erano registrati casi. Ad annunciarlo è stato il sindaco Pietro Pessolano attraverso un video messaggio sui social che ha espresso vicinanza al paziente 50enne in un momento critico come quello attuale.

Immediatamente è scattata la necessaria profilassi, finalizzata ad individuare, mettere in quarantena, tutte le persone entrate in contatto con lui. L’uomo è attualmente ricoverato presso l’ospedale di Battipaglia.

E’ risultato negativo, invece, il tampone eseguito sul vicesindaco Antonio Addesso che da alcuni giorni aveva febbre ed altri sintomi sospetti tanto da richiedere il suo trasferimento al nosocomio di Polla.