Primo caso di covid 19 a Buccino. Quarantena per i familiari del defunto

E lo spettro del Covid 19 si è palesato anche a Buccino. È di poche ore fa la notizia che un cittadino volceiano, deceduto all’Ospedale di Eboli oggi pomeriggio e sottoposto al test del coronavirus è risultato positivo.

Il Sindaco Nicola Parisi fa sapere di aver attivato tutte le procedure previste e di aver posto in quarantena la famiglia del 76 enne, molto conosciuto in paese, perché ex operaio ecologico e suocero dell’Ottico di San Vito.

Malato da tempo di cancro bisognerà chiarire se il contagio sia avvenuto durante il suo percorso ospedaliero o per altre vie.

A fine febbraio il Pronto Soccorso dell’ Ospedale di Eboli, infatti, era stato sigillato per un caso di Corona Virus e riaperto nella prima settimana di marzo. Appena si avranno notizie certe, si capirà anche se ci siano altre persone coinvolte indirettamente nel contagio; per questo motivo, bisognerà attendere che sia fatta chiarezza sul caso.

Intanto, in paese, che fino ad ora, non aveva fatto registrare casi di positività, serpeggia la comprensibile paura.