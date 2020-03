Emergenza Covid-19 “Tamponi per il coronavirus per tutti i medici ed operatori sanitari”.

Emergenza coronavirus, di seguito si pubblica integralmente la nota dei consiglieri provinciali di Forza Italia Roberto Celano e Giuseppe Ruberto

Nello spirito di piena collaborazione istituzionale, necessaria a ogni livello di fronte all’emergenza coronavirus, rivolgiamo un accorato appello al Presidente della Regione Campania on. Vincenzo De Luca.

L’isolamento e la quarantena sono necessariamente utili, ma dati scientifici dicono che per tentare di fermare l’emergenza da Covid-19 è indispensabile potenziare i tamponi per individuare i portatori sani, soprattutto tra il personale sanitario, tra le categorie a rischio.

Gli asintomatici, fonte di contagio, vanno ricercati e isolati, in particolar modo i sanitari. Chi lavora per assistere gli altri non deve diventare inconsapevolmente diffusore del coronavirus.

Preservare e tutelare questa categoria significa assicurare assistenza e cura a tutti i contagiati.

L’isolamento dei positivi non solo produce meno contagi, ma espone chi è già infetto a un’evoluzione più controllata della malattia.

Occorre che la Regione Campania agisca in fretta in questa lotta contro il tempo.