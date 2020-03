Emergenza coronavirus: Trentinara riorganizza gli uffici comunali

TRENTINARA. Il Comune cilentano si adegua alle disposizioni di Governo e Regione e limita anche l’attività degli uffici comunali. Ciò al fine di evitare assembramenti di persone all’interno del palazzo comunale e al contempo la presenza fisica del personale negli uffici dove resteranno soltanto coloro che hanno la necessità di svolgere funzioni indispensabili. A tal proposito sono considerati servizi indifferibili che dovranno prevedere la presenza di personale in ufficio, laddove possibile garantendo l’alternanza dei dipendenti, lo stato civile (limitatamente alle dichiarazioni di nasci e morte, rilascio di carta d’identità se scaduta o smarrita e se la persona è prima di documento di risconoscimento), polizia locale, protezione civile, servizi di supporto al sindaco, pronto intervento manutentivo e igiene urbana, servizi di edilizia pubblica e privata, protocollo e messi comunali, servizi cimiteriali.

Emergenza coronavirus a Trentinara: chiusi spazi pubblici

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rosario Carione, ha al contempo deciso di chiudere tutti gli impianti sportivi comunali; sospendere le attività dei centri di aggregazione; laddove possibile di prevedere percorsi di accesso ai locali comunali distinti per personale e utenza. Il personale in servizio dovrà rispettare le regole previste dai decreti in vigore; chi lavorerà da casa potrà utilizzare le piattaforme in uso al Comune.

L’appello del sindaco Rosario Carione alla cittadinanza

Il sindaco Carione ha rivolto un invito anche ai cittadini: “Invito, i miei concittadini, qualora lo si ritenga utile, al fine di evitare maggiormente ogni spostamento, di contattare i propri negozianti di fiducia, di prodotti alimentari o comunque di beni di prima necessità, affinché possa essere loro consegnata la spesa direttamente a casa.

A tal proposito ringrazio, tutti i titolari dei negozi del nostro territorio, che già da tempo, stanno effettuando questo servizio, ovviamente, senza nessun costo aggiuntivo, dimostrando serietà, senso civico, altruismo e responsabilità”.