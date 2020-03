Coronavirus: nel salernitano 34 nuovi contagi. C’è anche una 13enne

L’ultimo bilancio dell’unità di crisi della Regione Campania fa segnalare 837 casi di coronavirus in Campania. In Provincia di Salerno si sfiora la soglia dei 150, con 34 casi ufficializzati nella sola giornata di ieri. Tra questi c’è anche una ragazzina di 13 anni.

La giovane è stata sottoposta alla verifica dopo che il padre era già risultato affetto da coronavirus. Il suo quadro clinico, però, non desta preoccupazione: la ragazza, infatti, è asintomatica ed è rinchiusa in quarantena in casa da giorni.

La notizia della nuova positività, però, ha allarmato anche il primo cittadino Cosimo Ferraioli: «È una notizia che avrei preferito non dare ma è segno di quanto questa grave epidemia sta influendo nelle nostre vite. Dobbiamo seguire le regole».