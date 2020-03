Anche Amazon si adegua, accettati solo ordini di alta priorità

Amazon accetterà solo gli ordini ritenuti di «alta priorità» e smetterà di prendere quelli «di bassa» sui suoi siti francese e italiano per concentrarsi sui prodotti piu’ richiesti per arginare la pandemia di coronavirus, a cominciare dai prodotti per l’igiene e per la pulizia della casa.

Lo ha annunciato il colosso americano dell’e-commerce: «Dobbiamo concentrare la capacità disponibile sugli articoli con priorità piu’ elevata e, a oggi, interrompere temporaneamente gli ordini per determinati prodotti con priorità bassa su Amazon.fr e Amazon.it».