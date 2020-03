Altavilla Silentina, partono le iniziative di solidarietà

Mettere a servizio della comunità locale prodotti di prima necessità. È questo l’obiettivo di alcuni imprenditori altavillesi che, attraverso le pagine social, informano i cittadini delle proprie iniziative.

L’Agriturismo Spennagalli, in chiusura temporanea, offre uova fresche. “Ora che siamo chiusi come agriturismo, ci siamo ritrovati con una produzione extra, e così ho pensato di donare le nostre uova alla comunità”, afferma Fabio Marra, titolare della struttura. Il ritiro sarà effettuato ogni settimana da parte della Croce Rossa e della Protezione Civile, che provvederanno poi a smistare il prodotto presso il domicilio dei richiedenti.

Le richieste potranno essere effettuate tramite chiamata alla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Serre, Unità Territoriale di Altavilla Silentina (telefono: 348 3737212) oppure al Nucleo Comunale di Protezione Civile di Altavilla Silentina (338 5675059).

Il Caseificio Carrozza, in collaborazione con il Comune, offre alla cittadinanza bocconcini e ciliegine, prioritariamente alle famiglie più bisognose e successivamente a quanti ne faranno richiesta. L’azienda, come da comunicato, vuole esprimere vicinanza alla cittadinanza e sottolineare l’importanza di restare a casa al fine di arginare il contagio. Le richieste dovranno essere effettuate al numero 348 3737212 entro le ore 17:00 di mercoledì 25 marzo. Anche per questi prodotti la distribuzione avverrà grazie alla Croce Rossa e al Nucleo di Protezione Civile locale.