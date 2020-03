Vallo, prorogati termini per i contributi sui libri di testo

Il Comune di Vallo della Lucania ha deciso di offrire un’ulteriore aiuto ai propri cittadini visto questo periodo di emergenza coronavirus. L’Ente, infatti, ha deciso di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo.

Il nuovo termine è fissato per il 30 aprile in luogo del 23 marzo. Interessati gli studenti delle Scuole Secondarie di I e di II grado le cui condizioni di reddito non siano superiori ad un valore Isee tra 0 e 10633 euro (prima fascia) e tra 10633,01 e 13300 (seconda fascia).

Sono i genitori a dover presentare la richiesta utilizzando i moduli presenti sul sito istituzionale del Comune o nelle segreterie degli istituti scolastici.